17. August 2018, 11:22 Uhr Fußball Raúl wird Jugendtrainer bei Real Madrid

Der ehemalige Schalker beginnt seine Karriere an der Seitenlinie. Zenit Sankt-Petersburg siegt 8:1 gegen Minsk und kommt der Europa League näher - nach einem 0:4 im Hinspiel.

Fußball-Meldungen im Überblick

Fußball, Real Madrid: Der frühere Schalker Fußball-Bundesliga-Profi Raúl hat bei seinem langjährigen Verein Real Madrid eine neue sportliche Aufgabe übernommen. Der 41-Jährige trainiert ab der kommenden Saison die U15 der Königlichen. Der Champions-League-Sieger veröffentlichte am Donnerstag Fotos von der ersten Einheit unter der Leitung des 103-maligen spanischen Nationalspielers.

Bisher hatte Raúl als Assistent des Managements unter Generaldirektor Jose Angel Sanchez gearbeitet. In diesem Sommer war der frühere Stürmer, der von 2010 bis 2012 bei Bundesligist Schalke 04 unter Vertrag stand, beim spanischen Fußballverband in die Ausbildung gegangen und hatte dabei seine Lizenz als Fußballlehrer erlangt. Raúl stand von 1994 bis 2010 in Diensten der Königlichen und erzielte in 741 Spielen 323 Tore für die Madrilenen.

Fußball, Sankt Petersburg: Nach einer irren Aufholjagd hat der frühere Uefa-Cup-Sieger Zenit St. Petersburg das Aus in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League abgewendet. Nach dem 0:4 der Vorwoche gewann Zenit das Rückspiel gegen Dinamo Minsk mit 8:1 (4:0, 1:0) nach Verlängerung und trifft nun in der Play-off-Runde auf FK Molde/Norwegen.Dabei spielten die Russen ab der 72. Minute nach der Gelb-Roten Karte gegen Leandro Paredes bis kurz vor Abpfiff in Unterzahl. Drei Tore gingen auf das Konto von Russlands WM-Held Artjom Dsjuba (75./78./115., Foulelfmeter), in der Nachspielzeit der Verlängerung war zweimal der eingewechselte frühere Nürnberger Robert Mak (120.+2, Foulelfmeter/120.+3) erfolgreich.

Fußball, Düdelingen: Der luxemburgische Meister und Fußball-Zwerg F91 Düdelingen ist seiner Rolle als Favoritenschreck einmal mehr gerecht geworden und hat den polnischen Meister Legia Warschau nach einem 2:2 (2:1) im Großherzogtum das Aus in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League beschert.Das von Dino Toppmöller, Sohn des langjährigen Bundesliga-Trainers Klaus Toppmöller, trainierte Team hatte das Hinspiel in Polen 2:1 gewonnen, worauf die Polen sich von Trainer Aleksandar Vukovic getrennt hatten. Auch der neue Coach Ricardo Sa Pinto und zwei Treffer von Jose Kante konnten das Aus im Rückspiel nicht abwenden.Düdelingen ist die erste Luxemburger Mannschaft, die jemals in die Play-offs zur Europa-League eingezogen ist. Der nächste Gegner ist rumänische Klub CFR Cluj aus Siebenbürgen.

Fußball, DFB-Pokal: Mäzen Franz-Josef Wernze schickt die Spieler vom Fußball-Regionalligisten Viktoria Köln mit einer besonderen Motivation ins Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen Bundesligist RB Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). "Ich habe bei einem Sieg 180.000 Euro ausgelobt. Für das Erreichen der 2. Runde würden wir ja 318 500 Euro TV-Geld erhalten...", sagte Wernze der Bild.Der 70-Jährige ist Vorsitzender des Wirtschaftsrats und Geldgeber des rechtsrheinischen Klubs.

Er engagiert sich aber auch finanziell beim Leipziger Stadtrivalen Lokomotive Leipzig."Es ist für mich ein persönliches Derby", sagte Wernze, der ankündigte, dass in Köln "auch von Lok Fans und eine Vorstandsdelegation im Stadion sein werden, um uns gegen RB zu unterstützen. Ich habe zudem viele Nachrichten mit den besten Wünschen für unser Spiel aus Leipzig erhalten".