Premier League gegen Manchester City:Angeklagt in 115 Fällen

Angeklagt in 115 Fällen

Von Sven Haist, London

Die Eröffnung des spektakulären Verfahrens zwischen der Premier League und dem Manchester City Football Club zog sich zuletzt so sehr in die Länge, dass der Eindruck entstehen konnte, es würde gar nicht mehr beginnen. Bei jeder Gelegenheit wurde Richard Masters, der Geschäftsführer der englischen Liga, nach dem aktuellen Stand gefragt. Masters antwortete lange ausweichend, erst beim Saisonstart im August drückte er sich etwas präziser aus. Es sei „jetzt an der Zeit“, dass der Fall abgeschlossen werde, fand auch er.