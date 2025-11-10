Immer wieder suchte Pep Guardiola den Blickkontakt zu seiner Familie auf der Tribüne. Nach jedem Tor für seine Mannschaft wandte sich der Trainer von Manchester City vom Spielfeld ab und gestikulierte in Richtung seiner Kinder: Er winkte, schickte Kusshände. Sein 1000. Pflichtspiel als Cheftrainer schien ihm weit mehr zu bedeuten, als man angesichts seiner titelreichen Laufbahn mit unter anderem drei Champions-League-Siegen vermuten würde. Diese beeindruckende Zahl steht für fast zwei Jahrzehnte am Seitenrand: Seit 2007 betreute der 54 Jahre alte Katalane zunächst 42 Spiele für die zweite Mannschaft des FC Barcelona, es folgten 247 für die Profis desselben Klubs, 161 Matches für den FC Bayern und schließlich 550 Partien für City in den vergangenen neun Jahren.