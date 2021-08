Von Sebastian Fischer

Man tritt Jack Grealish wohl nicht zu nahe, wenn man ihn in dem illustren Kreis, zu dem er nun gehört, einen weltweit bisher vergleichsweise unbekannten Fußballer nennt. Für fast ein Dutzend Profis sind nun schon mehr als 100 Millionen Euro Ablöse gezahlt worden. Neymar, Mbappé oder Griezmann, solche Namen stehen für den Wahnsinn auf Europas Transfermarkt. Jemand, der noch nie in der Champions League gespielt hat, war bislang allerdings noch nicht so teuer.

Der Wechsel des zwölfmaligen englischen Nationalspielers Grealish, 25, für umgerechnet 118 Millionen Euro von Aston Villa zu Manchester City ist am Donnerstagabend fast ein bisschen untergegangen, da der Abschied von Lionel Messi vom FC Barcelona die Aufmerksamkeit der Fußballwelt in Anspruch nahm. Doch der nun teuerste Einkauf in der Geschichte der Premier League war auf andere Art und Weise bemerkenswert, nicht zuletzt wegen der beteiligten Parteien.

Auf der einen Seite der Vorjahres-Elfte Aston Villa: Geschäftsführer Christian Purslow wandte sich noch am Abend in einer Videobotschaft an die Fans. Er erklärte, man habe dem Publikumsliebling, der schon für die Jugendmannschaften des Klubs aus Birmingham spielte, der längst als zu Höherem Berufener galt, der mit Aston Villa 2016 ab- und 2019 wieder aufstieg und zuletzt Kapitän war, eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Pfund gewährt - "eine Höhe, von der wir hofften, sie werde nicht erreicht". Doch auf der anderen Seite stand nun einmal Manchester City, in Besitz des Emirats Abu Dhabi, unberührt von andernorts beschworener Sparsamkeit während der Pandemie und weiterhin auf der Jagd nach dem fehlenden Champions-League-Titel.

Grealish könnte seinen Rekord schon bald wieder los sein

Grealish, meist als Linksaußen eingesetzt, ist ein spektakulärer Fußballer. Seine Pässe und Schüsse sind filigran und präzise, seine explosiven Dribblings schwer aufzuhalten. Es scheint immer etwas Besonderes geschehen zu können, wenn er den Ball bekommt. Für England spielte er bei der EM fünfmal, eine von zwei Torvorlagen gelang ihm beim 2:0 im Achtelfinale gegen Deutschland. Englands Fans wollten ihn sehen. Doch er war meist nur Einwechselspieler. Für den Geschmack von Nationaltrainer Gareth Southgate arbeitete er noch zu unbeständig nach hinten.

In Manchester unter Pep Guardiola, wo er einen Sechsjahresvertrag unterschrieb, soll er nun neben diversen Kollegen aus dem Nationalteam seinen Platz finden. Auch Phil Foden, 21, spielte zuletzt für City oft als Linksaußen, genauso wie Raheem Sterling. Und im Sturm soll noch jemand kommen. Nicht etwa Messi - jedenfalls sagte Guardiola am Freitag, er sei überzeugt gewesen, "dass Leo bei Barca bleibt. Gerade machen wir uns über ihn keine Gedanken." Sondern Harry Kane, der derzeit das Training bei seinem Arbeitgeber Tottenham Hotspur boykottiert. Sollte der Wechsel klappen, wäre Grealish seinen Rekord wohl wieder los: Kane soll 175 Millionen Euro kosten.