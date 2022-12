Als Spieler am schnellsten die 20-Tore-Marke geknackt: Erling Haaland brauchte dafür in der Premier League nur 14 Partien.

Von Sven Haist, London

Beinahe hätten sich Erling Haaland und Jesse Marsch bei ihrer Umarmung nach dem Spiel zwischen Leeds United und Manchester City (1:3) nicht mehr losgelassen. Nachdem Citys Torjäger schon so ziemlich jeden geherzt hatte, der ihm über den Weg lief, traf er am Mittelkreis irgendwann auf den Leeds-Trainer Marsch, unter dem ihm in der Saison 2019/20 der Durchbruch als Profi bei RB Salzburg gelungen war. Das Wiedersehen dieser beiden stand deshalb im Fokus am Mittwochabend, die Kameraleute richteten ihre Objektive unentwegt auf Haaland und Marsch - und deren Begegnung hielt, was sie versprach.

Haaland und Marsch fielen sich geradewegs in die Arme. Sie drückten sich derart intensiv, als wollten sie sich vor dem eiskalten Wind schützen, der durch das Stadion an der Elland Road zog. Mehrmals schlugen sie sich mit der flachen Hand anerkennend auf Brust und Rücken. Die Umarmung dauerte stolze 15 Sekunden, sie dürfte zu den längsten in der Geschichte der Premier League zählen, sofern auch sowas statistisch erfasst werden würde. Beide strahlten übers ganze Gesicht - als hätten sie gerade beide das Ligaspiel gewonnen.

Erwartungsgemäß siegte City beim abstiegsgefährdeten Leeds 3:1 (1:0) und bleibt damit Tabellenführer Arsenal mit fünf Punkten Rückstand auf den Fersen. Zwei der drei Tore für Manchester erzielte, wie hätte es an diesem Tag anders sein sollen: Erling Haaland. Er traf damit nicht nur gegen sein Ex-Trainer Marsch, sondern auch gegen jenen Klub, für den sein Vater, der Mittelfeldspieler Alf-Inge Haaland, einst 87 Pflichtspiele bestritten hatte (von 1997 bis 2000 absolviert), ehe er, klar, zu Manchester City wechselte.

In diese Zeit damals in Leeds fiel auch die Geburt von Erling, am 21. Juli 2000. Weil seine Eltern ein paar Jahre später zurück in die Heimat nach Norwegen zogen und Erling seine Profikarriere zunächst in Salzburg und Dortmund vorantrieb, spielte Haaland Junior bisher noch nie im Stadion seiner Geburtsstadt - auch weil Leeds United seit Jahren mit europäischen Wettbewerben nichts zu tun hat. Erling Haalands emotionale Verbundenheit mit Leeds zeigte sich nach seinem Doppelpack: Er verzichtete jeweils auf einen Tor-Jubel. Mit seinen Ligatreffern 19 und 20 für City ist der 22-Jährige nun auch der Spieler, der in der Geschichte der Premier League am schnellsten die 20-Tore-Marke geknackt hat - in nur 14 Partien.

Dass Haaland seine Torjägerqualitäten nachweisen kann, hat er in Leeds mehr den Mitspielern zu verdanken

Auf der Tribüne verfolgte die Familie ergriffen die Darbietung des Sohnes. Als Erling Haaland eine Viertelstunde nach dem Schlusspfiff als einer der Letzten das Feld verließ, applaudierten sogar die Leeds-Fans, von denen viele speziell seinetwegen im Stadion ausgeharrt hatten. Sie riefen ehrfürchtig: "You are Leeds - and you know you are." Du bist Leeds, und das weißt du auch.

Anschließend sagte Haaland ins Mikrofon des US-Senders NBC, dies sei führ ihn ein Tag, um "wirklich stolz" zu sein. Selbst in "kühnsten Träumen" hätte er nicht erwartet, einmal in diesem Stadion für Manchester City gegen Leeds zu treffen, erzählte er - und plötzlich tauchte mitten im Interview ein Überraschungsgast auf: der soeben ausführlich geherzte Jesse Marsch. Erneut legten sich beide den Arm um die Schultern. "Sie kennen sich", kommentierte NBC-Moderatorin Rebecca Lowe amüsiert die kleine Wiedervereinigung, ehe Marsch mit demonstrativ gespielter Frustration ergänzte: "Ich versuche, ihn (Haaland) heute nicht zu sehr zu hassen." Gelächter unter den Studiogästen.

Detailansicht öffnen Alte Bekannte: Bei RB Salzburg trainierte Erling Haaland unter Jesse Marsch (links). (Foto: Mathias Mandl/GEPA pictures/Imago)

Bei seiner folgender Lobeshymne auf Haaland ("ein großartiger Spieler") gab der angenehm offenherzige US-Amerikaner Marsch zu, wie sehr er hin und her gerissen war in Anbetracht des famosen Auftritts seines früheren Schülers. Er freue sich zwar sehr für Haaland, aber es sei zugleich "schmerzhaft", ihm beim Toreschießen für den Gegner zuzuschauen: "Ich hätte ihn heute gern in einem anderen Trikot gesehen", ergänzte Marsch.

Dass Haaland erneut seine außergewöhnlichen Torjägerqualitäten nachweisen konnte, hatte er in Leeds allerdings mehr den Mitspielern als sich selbst zu verdanken - vor allem: dem Lieferanten Jack Grealish. Der legte Haaland bei beiden Toren formidabel den Ball auf, sodass der Norweger nur noch ein Füßchen hinhalten musste, beim 2:0 (51. Minute) das linke, beim 3:0 (64.) das rechte. Das 1:0 (45.+1) für City hatte Rodri per Abstauber erzielt.

Marsch nutzt gegen City sein Insiderwissen über Haaland

Bis dahin, und das war das Ärgernis für Marsch, 49, hatte Leeds stark dagegen gehalten. Mit einer vorzüglichen Verteidigungsleistung - basierend auf einem tief formierten, engmaschigen 4-3-3-Defensivblock - verwehrte man City in der ersten Halbzeit fast alle Pässe ins Zentrum. Durch diese Anordnung schnitt Marsch geschickt auch Haaland vom Spiel ab. City konnte den Stürmer weder mit Zuspielen in den Fuß noch mit Steilpässen erreichen, Flanken waren durch den Wind ohnehin quasi ausgeschlossen.

Dabei nutzte Marsch sein Insiderwissen, dass sich Haaland fast gar nicht aus der Angriffsmitte auf die Seiten oder nach hinten fallen lässt. Als er deshalb trotz der Niederlage zu Recht anmerkte, sein Team sei "schwer zu knacken" gewesen und habe Haaland "größtenteils gut im Griff" gehabt, stimmte ihm jener selbst nickend zu. Das Problem für Leeds: Zeitweise verteidigten die Spieler so beachtlich, dass sie immer wieder an den Ball kamen. Nur mit dem Ball gingen sie nicht bedacht genug um: Alle Gegentore resultierten aus Ballverlusten.

Genauso stimmte jedoch, dass Haaland mit Blick auf zunehmende Konterchancen gegen Spielende "auch fünf Tore" hätte erzielen können, wie er selbst betonte. Und: Jede ausgelassene Chance mache ihn "richtig wütend". Der Umgang damit sei ihm schon damals in Salzburg unter Marsch schwer gefallen, aber mittlerweile sei er "gereifter", auch weil er "seine Batterien" während der WM-Pause aufladen konnte. Zu sehen, wie andere jüngst beim Turnier in Katar trafen, habe ihn zusätzlich "angestachelt", verriet Haaland. Er sei jetzt "hungriger" als je zuvor.

Das letzte Wort des Abends gehörte allerdings Jesse Marsch, als der sich für das NBC-Gespräch bedankte. Das gemeinsame Interview mit Haaland sei "großartig" gewesen, sagte der Leeds-Coach: "Was für ein toller Kerl!" Zur Verabschiedung gab es, na klar, eine Umarmung.