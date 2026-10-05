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Posse um Cristiano RonaldoWer sagt’s ihm?

Lesezeit: 3 Min.

Ein dänischer Fußballfan wartet auf Cristiano Ronaldo. Doch der kommt nicht.
Ein dänischer Fußballfan wartet auf Cristiano Ronaldo. Doch der kommt nicht.
Liselotte Sabroe/AFP

Vier Siege, 9:4 Tore, und all das weitgehend ohne Cristiano Ronaldo: Portugals Fußballsternchen strahlen heller –  eine Rückkehr von CR7 in den Kreis des Nationalteams wird immer unwahrscheinlicher.

Von Thomas Hürner

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Die Schlagzeilen lesen sich fantastisch, geradezu himmlisch. Jesus öffnet Ronaldo die Tür, Jesus äußert sich zu Ronaldo, Jesus spricht von einem „Missverständnis“ in der Causa Ronaldo. Jorge Jesus, seit wenigen Monaten Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft, und Cristiano Ronaldo, Halbgott des portugiesischen Fußballs – alle Welt hat in der vergangenen Woche erfahren, dass diese Beziehung erheblich vorbelastet ist, wahrscheinlich ist sie irreparabel beschädigt. Oder hinter verschlossenen Türen längst einseitig aufgekündigt worden, von Ronaldo?

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