12. März 2019, 18:29 Uhr Fußball-Politik Europa stimmt nicht ab

In Florida will Gianni Infantino, der Präsident des Fußballweltverbands Fifa, eine reformierte Klub-Weltmeisterschaft durchboxen. Sein Problem: Die Europäische Fußball-Union Uefa stellt sich quer. Mit List versucht er nun ans Ziel zu gelangen.

Von Thomas Kistner

Am Freitag ist Showdown in Miami: Gianni Infantino tritt gegen Europa an. In Florida will der Präsident des Fußballweltverbands Fifa eine reformierte Klub-WM durchboxen, die ihm als so drängend und unentbehrlich erscheint, dass sie sofort verabschiedet werden muss. Zwar weiß die halbe Welt, dass dieses Projekt nur ein Geschäftsvehikel ist, in dessen Schatten auch gleich fast alle Fifa-Rechte an vorwiegend arabische Investoren verhökert werden sollen; ein Arbeitspapier dazu war vor Jahresfrist von der Fifa-Rechtsabteilung als völlig unangemessen beurteilt worden (SZ vom 17.11.2018). Doch der wissende Teil der Fußballwelt sitzt in Europa, wo dieser Sport professionell betrieben wird und ein Wirtschaftsfaktor ist. Infantino hingegen hat mit seinen Unterstützern in der restlichen Welt, von Fiji über Laos bis Lesotho, eine klare Stimmenmehrheit - also überall dort, wo es oft nicht mal einen echten Amateurbetrieb gibt.

Sein Problem: Die Europäische Fußball-Union Uefa stellt sich quer. Also musste Infantino, der sich interner Kritiker im Ethik- und Compliance-Bereich längst entledigt hat, eine List ersinnen. Jüngst probierte er, die Europäer bei einer Reihe von Fußball-Summits in ein Votum zur neuen Klub-WM (und zu seinem zweiten Herzensprojket, einer globalen Nations League) zu locken. Die Uefa roch den Braten, kein Mitgliedsland nahm an einer Abstimmung teil - damit Infantino nicht sagen kann, die Mehrheit wolle die neuen Formate, nur Europa blockiere die Zukunft.

Am Freitag tagt der 36-köpfige Fifa-Rat. Bis zuletzt herrschte Ungewissheit, welchen Dreh Infantino wählen würde. Nun zeigt das aktuelle Fifa-Papier "Zur Entscheidung" für den Agenda-Punkt 6, die Klub-WM und die globale Nations League, wie die Sache laufen soll: Die Fifa opfert ihren Confederations Cup 2021 für das Vereins-Retortenkonstrukt. Stattdessen soll vom 17. Juni bis 4. Juli eine Klub-WM mit 24 Teams gespielt werden, eingeklemmt zwischen das am 8. Juni endende internationale Match-Zeitfenster sowie die Erdteil-Titelkämpfe Afrikas (Africa Cup) und Nord-/Mittelamerikas (Gold Cup) - die beginnen nur fünf Tage nach dem Klub-WM-Finale. So steht es im Fifa-Papier für das Council, das über 18 Seiten hinweg den Eindruck schürt, es hätte eine elaborierte Machbarkeitsstudie stattgefunden. Im Kern bestand die Taskforce aus Generalsekretären und Wettbewerbsdirektoren der Konföderationen, also weisungsabhängigen Funktionären, die ihren Bericht mit der Feststellung beschließen, sie hätten "eingehende Konsultation zu allen sportlichen Fragen" der neuen Klub-WM unter allen relevanten Beteiligten geführt. Deshalb findet die Taskforce, alle Parteien hätten die Chance gehabt, "sich zu den verschiedenen Formaten klar zu äußern" - und legt dem Fifa-Rat am Freitag nahe, er solle "ein Pilotprojekt für eine umgebaute Klub-WM mit 24 Teams anstelle des Confed-Cups 2021" bewilligen.

Im Papier steht kein Wort über Infantinos geplanten Rechte-Deal

In Uefa-Kreisen heißt es, man werde in Miami auch diesem Vorstoß nicht auf den Leim gehen. Weil das Pilot-Projekt leicht automatisch in ein festes Format münden könnte. Vor allem aber droht bei jeder Art von Zustimmung der Uefa für eines der Infantino-Projekte, dass sie dem Fifa-Boss damit den Weg zu seinen saudischen Geschäftsfreunden ebnen würde. Infantino muss, so sieht es sein Arbeitspapier von 2018 mit dem asiatischen Softbank-Konsortium vor, irgendein neues sportliches Event liefern; der damit diskret verbundene Rechte-Ausverkauf wäre dann auch für den Fall gültig, dass das neue Format bald wieder eingestellt wird.

Ein sehr gut denkbares Szenario könnte daher so aussehen, dass die Uefa-Vertreter bei Punkt 6, der Beschlussfassung zur Klub-Test-WM 2021, den Raum verlassen. Eine Klub-WM ohne Europa wäre nicht nur merkantil praktisch wertlos - sie wäre schon per se eine Mogelpackung, weil sie gar keine Weltmeisterschaft sein könnte.

Die Front der Widersacher steht. Sie wollen Infantinos Hinterzimmer-Deals verhindern. Wie der Fifa-Patron mit der Wahrheit spielt, verrät schon das Wording seiner Taksforce: Die habe sich nur um "sportliche Fragen" gekümmert. Also um die Fragen, die nach Aktenlage eh nachrangig sind. Dazu passt, dass das Fifa-Entschlusspapier für Miami nirgendwo ein Wort über die Hauptkritik der Uefa verliert: dass Infantino offenkundig einen diskreten Rechte-Deal durchboxen will. Stattdessen heißt es dort nur, die Uefa sähe für die Projekte vor 2024 zu große Terminprobleme.

Eine merkwürdige Rolle weist das Papier der Spielergewerkschaft Fifpro zu. Die befürworte die neue Klub-WM, heißt es, "sofern das Wohlergehen der Spieler und die Solidaritätsmechanismen angemessen berücksichtigt" würden. Auf Anfrage am Dienstag, ob dies so zutreffe, erklärte die Fifpro, sie habe derzeit eine Vorstandssitzung und werde sich am Mittwochabend zum Thema äußern.