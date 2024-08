Drittes Pflichtspiel, erster Sieg - der VfB Stuttgart hat einen kapitalen Saison-Fehlstart abgewendet und ohne Mühe die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Nach zuvor zwei Niederlagen im Supercup bei Bayer Leverkusen (i.E. 3:4) und zum Liga-Auftakt in Freiburg (1:3) gelang dem Liga-Zweiten der Vorsaison beim 5:0 (3:0) über den noch sieglosen Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster ein auch in dieser Höhe verdienter Erfolg. Dank der Treffer von Angelo Stiller (7. Minute), Ermedin Demirovic (15.), Pascal Stenzel (35.), Nick Woltemade (72.) und Atakan Karazor (80., per Handelfmeter) vor 12672 Zuschauern im ausverkauften Preußenstadion können die Schwaben weiter auf ähnliche Zusatzeinnahmen in diesem Wettbewerb wie in den vergangenen beiden Jahren mit einem Viertel- und einem Halbfinaleinzug hoffen. Dagegen kam Münster wie schon im Vorjahr nicht über die erste Pokal-Runde hinaus.