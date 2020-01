Manchester (dpa) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United muss voraussichtlich für drei bis vier Wochen auf seinen Mittelfeldspieler Paul Pogba verzichten.

"Er benötigt wahrscheinlich eine Operation am Fuß", sagte Manchesters Trainer Ole Gunnar Solskjaer nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Arsenal. "Es ist ein großer Rückschlag, dass Paul jetzt fehlt." Nach Untersuchungen sei Pogba geraten worden, die Operation möglichst bald vornehmen zu lassen. Pogbas rechter Knöchel sei verletzt. Der 26-jährige Franzose hatte weder am vergangenen Samstag gegen Burnley noch an Neujahr gegen Arsenal gespielt und zuvor nach fast drei Monaten Pause lediglich bei zwei Spielen im Dezember auf dem Platz gestanden.