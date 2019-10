Athen (dpa/lby) - Der Niederländer Danny Makkelie leitet das Auswärtsspiel des FC Bayern München in der Champions League bei Olympiakos Piräus. Der FIFA-Schiedsrichter pfeift die Münchner am Dienstag (21.00 Uhr) zum zweiten Mal in der Königsklasse. Vor gut zwei Jahren war der 36-Jährige im Gruppenspiel der Bayern bei Celtic Glasgow dabei. In dieser Begegnung hatte sich der Rekordmeister durch ein 2:1 vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert.

Die Münchner führen die Tabelle in Gruppe B nach Siegen gegen Roter Stern Belgrad und der Fußball-Gala beim letztmaligen Finalisten Tottenham Hotspur (7:2) mit sechs Punkten an. Zweiter sind die Serben (3) vor Tottenham und Olympiakos (je 1).