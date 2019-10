Piräus (dpa) - Olympiakos Piräus hat sich mit einem Heimsieg gegen OFI Kreta in der griechischen Fußball-Meisterschaft auf die wichtige Champions-League-Partie gegen den FC Bayern München eingestimmt. Der Tabellenführer gewann das Topspiel am Samstagabend im eigenen Stadion mit 2:1 (1:1) und behauptete damit die Tabellenführung.

In den beiden anstehenden Gruppenspielen gegen den FC Bayern am Dienstag (21.00 Uhr MESZ) im Karaiskakis-Stadion sowie zwei Wochen später in München steht Olympiakos unter erheblichem Erfolgsdruck. Die Bayern führen die Gruppe B nach zwei Siegen vor dem 3. Spieltag mit sechs Punkten vor Roter Stern Belgrad (3) an. Olympiakos ist mit einem Zähler Dritter vor dem punktgleichen letztmaligen Finalisten Tottenham Hotspur. Der Erste und Zweite ziehen ins Achtelfinale ein.