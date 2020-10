Jadon Sancho vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist am Montag nach seiner mutmaßlichen Teilnahme an einer Geburtstagsfeier zunächst nicht zur englischen Nationalelf gereist. Der englische Verband begründete die Maßnahme damit, "weitere Informationen" zur Risikoabschätzung sammeln zu wollen. Die Zeitung The Sun hatte Bilder von Sancho, 20, sowie den ebenfalls nominierten Chelsea-Profis Tammy Abraham, 23, und Ben Chilwell, 23, veröffentlicht, die auf einer Überraschungsparty für Abraham am Samstag entstanden sein sollen. Sancho, der dem BVB am Samstag beim 4:0 gegen den SC Freiburg nach einer Atemwegsinfektion fehlte, ist mit heruntergezogenem Mund-Nasen-Schutz und singend zu sehen. Die Engländer spielen am Donnerstag gegen Wales.