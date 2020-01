Paderborn (dpa) - Rückkehrer Dennis Srbeny soll im schweren Heimspiel gegen Bayer Leverkusen für den SC Paderborn gleich für Torgefahr sorgen. Der 25 Jahre alte Angreifer, der in der Winterpause vom Premier-League-Club Norwich City zum Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga zurückgekehrt war, steht an diesem Sonntag ab 18.00 Uhr in der Startelf der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart. Srbeny stürmt gemeinsam mit Sven Michel. Der wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrte Jamilu Collins wird in der Defensive von Mohamed Dräger ersetzt.

Leverkusens Trainer Peter Bosz muss in Ostwestfalen auf gleich drei gesperrte und zwei verletzte Spieler verzichten. Im Vergleich zum 1:0-Sieg beim FSV Mainz 05 kurz vor Weihnachten baute der Niederländer, dessen Vertragsverlängerung bei den Rheinländern bis 2022 am Freitag bekanntgegeben worden war, auf vier Positionen um. Lars Bender, Daley Sinkgraven, Julian Baumgartlinger und Karim Bellarabi rücken neu in die Anfangsformation von Bayer 04.