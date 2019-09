Paderborn (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn will auch im Kellerduell beim Tabellenletzten Hertha BSC an seiner riskanten offensiven Spielweise festhalten. "Es gibt kein Umdenken. Solange ich in der Verantwortung bin, werden wir nach vorne spielen. Und zwar nicht, weil ich trotzig bin, sondern weil ich davon überzeugt bin", sagte Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag.

Der Spielstil des SCP ist deshalb in die Diskussion geraten, weil Baumgarts Team seit dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga nur einen Punkt geholt hat und zuletzt gegen den FC Schalke 04 mit 1:5 verlor. Der Tabellen-17. Paderborn und der Tabellen-18. aus Berlin sind vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die beiden einzigen Clubs, die in dieser Bundesliga-Saison noch sieglos sind. Baumgart glaubt aber weiter an die Erstliga-Tauglichkeit seiner Mannschaft. "Wir müssen es schaffen, die Fehler in beiden Richtungen abzustellen. Dann können wir jedem Gegner wehtun", sagte der in Berlin lebende Coach.