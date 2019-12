Leipzig (dpa) - Torhüter Peter Gulacsi, Mittelfeldspieler Tyler Adams und Stürmer Yussuf Poulsen standen am Dienstag beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig wieder im Training. Der ungarische Nationalkeeper hatte sich im Champions-League-Spiel am vergangenen Mittwoch gegen Benfica Lissabon (2:2) eine Schädelprellung zugezogen und fiel zuletzt beim Spiel in Paderborn (3:2) aus. Poulsen kurierte seine Adduktorenprobleme aus, während Adams (Fußverletzung) nach fast sechsmonatiger Pause einen erneuten Comebackversuch startet. Damit füllt sich der Kader von Cheftrainer Julian Nagelsmann vor dem Bundesligaspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG 1899 Hoffenheim langsam wieder.