Osnabrück (dpa/lni) - Im Montagabendspiel der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der VfL Osnabrück im Stadion an der Bremer Brücke den Nachbarn und Rivalen Arminia Bielefeld. In diesem Derby wollen die Niedersachsen ab 20.30 Uhr Wiedergutmachung für die schwache Leistung beim 0:2 in Wiesbaden vor einer Woche betreiben. Allerdings wartet auf das Team von Trainer Daniel Thioune eine schwere Aufgabe, da die Arminia bislang die Überraschungsmannschaft der Liga ist. Die Bielefelder gehen als Tabellendritter und daher auch als Favorit in die Begegnung. Mit einem Sieg könnte Osnabrück aber bis auf zwei Punkte an die Ostwestfalen heranrücken.