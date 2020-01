Osnabrück (dpa) - Der Osnabrücker U21-Nationalspieler Felix Agu ist in der Fußball-Bundesliga heiß begehrt. "Ich weiß, dass sich mehrere Clubs für Felix interessieren", sagte VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Rechtsverteidiger wird vor allem mit dem abstiegsbedrohten Bundesligisten Werder Bremen in Verbindung gebracht. Werder Bremens Sportchef Frank Baumann will sich zu möglichen Kandidaten nicht äußern.

Auch wenn laut Schmedes "derzeit noch niemand" auf die Niedersachsen wegen eines Winter-Wechsels des 20-Jährigen zugekommen ist, scheint ein Transfer bis zum 31. Januar nicht unmöglich. Der Vertrag des flexiblen Außenbahnspielers läuft zum Saison-Ende aus, somit hätten die Osnabrücker nur noch im Winter eine Chance auf eine Ablösesumme. Für den VfL kam das Osnabrücker Eigengewächs in der Hinrunde auf 13 Einsätze und fünf Torvorlagen.