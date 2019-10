Osnabrück (dpa/lni) - Aufsteiger VfL Osnabrück fiebert dem Zweitliga-Derby gegen Arminia Bielefeld am Montagabend entgegen. "Wir freuen uns riesig auf diese Aufgabe", sagte Trainer Daniel Thioune am Freitag. "Wir wissen aber, dass wir gegen die beste Zweitliga-Mannschaft spielen werden. Das mag sich komisch anhören. Aber für mich sind Stuttgart, Hamburg, Nürnberg und Hannover weiter gefühlte Erstliga-Mannschaften." Das Stadion an der Bremer Brücke ist vor dieser Partie (Montag, 20.30 Uhr/Sky) bereits ausverkauft. Die Osnabrücker Ultras haben aus Protest gegen die Ansetzung von Montagabendspielen aber bereits einen 45-minütigen Stimmungsboykott wie schon beim 4:0-Sieg gegen Darmstadt am 3. Spieltag angekündigt.