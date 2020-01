Osnabrück (dpa/lni) - Trainer Daniel Thioune vom VfL Osnabrück hat vor dem ersten Spiel im neuen Fußball-Jahr noch keine Entscheidung in der Torwartfrage verkündet. "Das Thema bereitet uns Kopfschmerzen", gestand Thioune am Montag. "Das Schöne ist aber, dass wir uns zwischen zwei super Keepern entscheiden können. Wir werden einen tollen Torwart am Mittwoch im Tor haben", sagte Thioune mit Blick auf die Partie gegen den SV Sandhausen (Mittwoch, 20.30 Uhr/Sky). Das Rennen zwischen Philipp Kühn und Nils Körber bleibt damit also beim Zweitligisten bis zum Schluss offen.

Noch nicht festlegen wollte sich der VfL-Coach auch beim neuen Stürmer Assan Ceesay. Der 25 Jahre alte Nationalspieler aus Gambia, bis zum Saisonende vom FC Zürich ausgeliehen, machte bislang einen guten Eindruck. "Er sucht die Tiefe und bringt sehr viel Tempo mit. Sein Potenzial ist groß", sagte Thioune über den Angreifer. Ein Einsatz von Beginn an dürfte aber noch zu früh kommen.

Zur Verfügung stehen Thioune gegen Sandhausen auch wieder die zuletzt verletzten Maurice Trapp und Konstantin Engel. Etienne Amenyido dürfte wegen Problemen an der Achillessehne dagegen ausfallen. Osnabrück geht als Tabellensechster in die noch ausstehenden 16 Partien der Zweiten Liga. Im Hinspiel feierte der VfL einen 1:0-Sieg.