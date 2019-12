Osnabrück (dpa) - Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück will nach dem Überraschungserfolg über den Hamburger SV am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim nächsten Nord-Club Holstein Kiel für Furore sorgen. Allerdings hat das 2:1 gegen den Aufstiegs-Favoriten aus Hamburg auch eine gewisse Erwartungshaltung geweckt. "Sie wächst", erklärte VfL-Trainer Daniel Thioune am Donnerstag. Mit 20 Punkten rangiert der Zweitliga-Aufsteiger auf Rang neun, dazu schlug der VfL in dieser Saison neben dem HSV auch den zweiten Top-Club VfB Stuttgart. "Gegen den VfB war noch Feierstimmung. Den Erfolg gegen den HSV haben wohl schon einige erwartet.

Sorgen, dass die Osnabrücker Profis die Kieler jetzt auf die leichte Schulter nehmen könnten, hat Thioune dagegen nicht. "Weil ich keinen Spieler auf den Boden der Tatsachen zurückholen musste", betonte der Coach der Norddeutschen und dazu mit Kiel "ein bisschen die Mannschaft der Stunde" auf den VfL wartet. "Sie sind ein etablierter Zweitligist. Aus den letzten sechs Partien haben sie vier Spiele gewonnen", merkte Thioune an, der weiterhin auf acht Spieler verzichten muss.