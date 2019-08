Osnabrück (dpa/lni) - Der VfL Osnabrück will seiner an Überraschungen reichen Pokal-Historie ein weiteres Kapitel hinzufügen und Fußball-Bundesligist RB Leipzig aus dem Cup-Wettbewerb werfen. "Wir wollen ein ganz, ganz ekeliger Gegner sein", sagte VfL-Coach Daniel Thioune am Freitag vor dem Duell an der Bremer Brücke am Sonntag. Dass der Erstligadritte der Vorsaison seinen Kader noch einmal verstärkt hat, hat für Thioune keine Bedeutung. "Die Marktwerte beider Teams spielen auf dem Platz keine Rolle", sagte der Ex-Profi, der mit seiner Mannschaft mit einem Sieg und einer Niederlage in die Zweitliga-Saison gestartet ist.