Osnabrück (dpa/lni) - Osnabrücks Sportdirektor Benjamin Schmedes ist von der schnellen Weiterentwicklung des VfL in der 2. Fußball-Bundesliga angetan. Mit Platz fünf ist der Aufsteiger einer der Hinrunden-Gewinner und kann mit einem Sieg im abschließenden Spiel des Jahres beim 1. FC Heidenheim am Sonntag (13.30 Uhr) sogar noch einen Platz klettern. "Auftritt und Entwicklung unserer Mannschaften überraschen mich, ehrlich gesagt, nicht, die Dynamik dieses Prozesses schon eher", sagte der Manager in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) und dem "Kicker".

Schmedes verweist auf die 23 neuen Spieler, die die Niedersachsen in den vergangenen drei Transferperioden einbauen mussten. Dabei setzte der VfL trotz des Aufstiegs größtenteils nicht auf zweitligaerfahrene Profis, sondern auch aufgrund von finanziellen Zwängen auf Spieler, die "entwicklungsfähig und entwicklungswillig sind", betonte Schmedes. "Teilweise auch, weil ihre Karriere schon mal eine Delle erlebt hat."

Nicht zufrieden ist Schmedes allerdings beim Thema Infrastruktur. Zwischen November und März gebe es laut dem VfL-Sportdirektor "keine konkurrenzfähigen Trainingsbedingungen". Zudem "platzt der Funktionstrakt aus allen Nähten". "Kaum ein anderer Verein im deutschen Profifußball ist in den letzten eineinhalb Jahren ähnlich schnell gewachsen wie wir. Der Zeitpunkt ist überfällig, als Club parallel zur sportlichen Entwicklung zu wachsen", forderte Schmedes.