Osnabrück (dpa) - Der VfL Osnabrück hat ein Testspiel gegen den BSV Rehden nur knapp gewonnen. Der Fußball-Zweitligist besiegte den Viertligisten am Mittwoch mit 2:1 (2:0). Sebastian Klaas und Kevin Friesenbichler per Foulelfmeter brachten den Aufsteiger im ersten Durchgang in Führung. Dem früheren Osnabrücker Addy Menga gelang in der zweiten Hälfte der Anschluss für Rehden.