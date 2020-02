Osnabrück (dpa/lni) - Osnabrücks Trainer Daniel Thioune hat die Torwartfrage vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag (13.00 Uhr/Sky) offen gelassen. "Ich kann noch keine Entscheidung verkünden", sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten am Donnerstag. Keeper Philipp Kühn hatte zu Beginn des Jahres nur knapp den Vorzug erhalten, sah allerdings im ersten Spiel gegen den SV Sandhausen (1:3) die Gelb-Rote Karte. Sein Vertreter Nils-Jonathan Körber konnte beim 2:2 in Darmstadt am vergangenen Sonntag durchaus überzeugen. "Unser Torwarttrainer wird mir die Entscheidung mitteilen", erklärte Thioune.

Mit 27 Punkten steht der Aufsteiger derzeit als Tabellenzehnter im gesicherten Mittelfeld. Allerdings haben zuletzt auch die abstiegsgefährdeten Teams gepunktet. Sieben Zähler beträgt der Vorsprung des VfL auf den Relegationsplatz 16. Den letzten Erfolg gab es am 15. Dezember 2019 beim 3:0 gegen Dynamo Dresden. "Ein Dreier würde uns mal wieder guttun", merkte Thioune an, der zudem hofft, dass seine Mannschaft die Partie mit elf Spielern beenden wird. In den vergangenen drei Zweitliga-Begegnungen musste jeweils ein VfL-Spieler frühzeitig den Platz verlassen.

Fraglich für das Match gegen den Bundesliga-Absteiger sind die angeschlagenen Konstantin Engel und Sven Köhler. Sicher fehlen werden die erkrankten Etienne Amenyido, Thomas Konrad und Sebastian Klaas sowie der gesperrte David Blacha.