Osnabrück (dpa/lni) - Etienne Amenyido wird dem VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga in den beiden Partien bei Hannover 96 und gegen die SpVgg Greuther Fürth fehlen. Der Angreifer wurde für seine Rote Karte im Spiel gegen Arminia Bielefeld (0:1) am Montagabend für zwei Spiele gesperrt. Das teilte der VfL am Dienstag mit. Amenyido war gegen die Arminia in der Nachspielzeit wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden.