Osnabrück (dpa/lni) - Der VfL Osnabrück hat das Aufsteigerduell der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen und im fünften Spiel bereits den dritten Saisonsieg gefeiert. Die Niedersachsen schlugen den Karlsruher SC am Sonntag verdient mit 3:0 (1:0).

Die ersten beiden Tore für die Mannschaft von Daniel Thioune schoss Marcos Alvarez: In der 22. Minute traf der Stürmer nach einem Abwehrfehler des KSC, in der 48. Minute per Foulelfmeter. Den dritten Treffer legte Neuzugang Joost van Aken in der 80. Minute nach.

"Das fühlt sich überragend an", sagte Alvarez nach dem Spiel in einem "Sky"-Interview. Der Aufsteiger steht nun auch in der Zweiten Liga schon auf Platz drei. "Wir kommen aus der 3. Liga. Wir wollen nicht abheben, aber wir wollen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Wir wollen Fußball-Deutschland einfach zeigen, dass der VfL Osnabrück wieder da ist, wo er hingehört", meinte der zweifache Torschütze.

In der ersten Halbzeit hatten die Osnabrücker aber auch Glück, weil der KSC vor 14 003 Zuschauern stark begann und durch Marvin Wanitzek auch eine gute Chance zum 1:1 vergab (38.). Am Ende kompensierte der VfL aber sogar den Ausfall von gleich sechs verletzten Spielern.

"Wir hatten wegen unserer Ausfälle zuletzt viel Pech. Aber trotzdem hat es heute geklappt. Wir haben gesehen, dass bei uns fast jeder Spieler ersetzbar ist", sagte Alvarez. Für den VfL war es bereits der zweite klare Heimsieg nach dem 4:0 gegen Darmstadt. Nach der Länderspielpause geht es für die Osnabrücker am Sonntag, 15. September, mit einem Auswärtsspiel beim FC Erzgebirge Aue weiter.