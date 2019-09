Osnabrück (dpa/lni) - Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück geht am Freitagabend als klarer Favorit in das Aufsteigerduell beim SV Wehen Wiesbaden. Die Lila-Weißen haben nach sieben Spielen bereits zehn Punkte auf ihrem Konto, die Hessen dagegen sind als Tabellenletzter schon etwas abgeschlagen. VfL-Trainer Daniel Thioune warnte aber gerade deshalb vor diesem Spiel (Freitag, 18.30 Uhr/Sky): "Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen", sagte er am Mittwochnachmittag. "Vor 20 Monaten haben wir in Wiesbaden noch mit 5:1 verloren. Damals haben wir da als Abstiegskandidat gegen einen Aufstiegskandidaten gespielt. Jetzt trennen uns zwar ein paar Plätze. Aber wir sind nicht so weit weg von Wiesbaden, was die Qualität angeht."

Der SV Wehen kassierte in den drei vorangegangenen Heimspielen insgesamt 13 Gegentore. Thiounes Erklärung dafür ist: "Wehen Wiesbaden hat jetzt brutal gemerkt, wie schwer diese Herausforderung 2. Liga ist. Sie sind in fast allen Spielen in Führung gegangen und sie haben in den letzten Jahren fast immer die meisten Tore in ihren Ligen geschossen. Aber in der 3. Liga werden kleinste Fehler vielleicht noch nicht sofort bestraft, in der 2. Liga dagegen schon." Das Osnabrücker Ziel in diesem Spiel ist: "Die neun Punkte Vorsprung, die wir auf sie haben, wollen wir natürlich halten", sagte Thioune.