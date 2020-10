Die Nations-League-Partie der deutschen Nationalelf am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) gegen die Schweiz in Köln wird als Geisterspiel ausgetragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen in der Stadt habe das Kölner Gesundheitsamt in Absprache mit dem Land Nordrhein-Westfalen dem Verband "erneut untersagen müssen, Zuschauer zuzulassen". Der DFB verzichtete diesmal auch darauf, einen Antrag auf Zulassung von 300 Zuschauern zu stellen. So viele waren vergangenen Mittwoch beim 3:3 gegen die Türkei in der Kölner Arena zugelassen gewesen. Am Montag wies das Robert Koch-Institut für Köln eine Sieben-Tage-Inzidenz von 66,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern aus. Ab einem Wert von 50 gilt eine Stadt als Risikogebiet.

Spannend für den DFB wird sein, wie viele Zuschauer sich vor den Fernsehern einfinden. Beim Test gegen die Türkei sahen weniger als sechs Millionen Menschen zu - Negativrekord. Bundestrainer Joachim Löw will darin aber kein Alarmzeichen erkennen, sondern ein typisches Verhalten im Zeitraum zwischen Welt- und Europameisterschaften. "Es war immer zwischen den Turnieren festzustellen, dass das Interesse an der Nationalmannschaft ein bisschen schwindet", sagte der 60-Jährige am Montag. "Ich bin sicher, dass im nächsten Jahr, wenn es aufs Turnier zugeht und dann Deutschland gegen Frankreich bei der EM spielt, das Interesse und die Einschaltquoten in dem Maße wieder steigen, dass es der Nationalmannschaft angemessen ist", sagte Löw.