Offenbach (dpa/lhe) - Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hat sich von Trainer Daniel Steuernagel und Sportdirektor Sead Mehic getrennt. Dies gab der Traditionsclub am Dienstag bekannt. Der OCF zog damit die Konsequenzen aus zuletzt vier sieglosen Spielen. Die Kickers belegen derzeit nur Tabellenplatz acht. Das Training leitet bis auf weiteres U19-Coach Steven Kessler.

Auch Co-Trainer Max Lesser wurde freigestellt. Mehic war seit November 2015 in unterschiedlichen Funktionen in Offenbach. "Die Entscheidung ist uns vor allem menschlich nicht leicht gefallen, aber die aktuelle sportliche Situation hat dazu geführt, dass wir nach intensiver Diskussion zu dem Entschluss gekommen sind, die Zusammenarbeit zu beenden", sagte Geschäftsführer Andreas Herzog in einer Pressemitteilung.

Der finanziell lange schwer angeschlagene Club war mit großen Ambitionen und Aufstiegshoffnungen in die Saison gestartet. "Wir wollen, dass wir im deutschen Fußball wieder Respekt erhalten", hatte der neue Clubchef Joachim Wagner gesagt.