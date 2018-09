22. September 2018, 13:50 Uhr Fußball Özil bedankt sich bei Boateng

Der Verteidiger hatte Mesut Özil nach dessen Rücktritt aus der Nationalmannschaft öffentlich unterstützt. Real-Mittelfeldspieler Luka Modric akzeptiert Haftstrafe. Mario Götze steht nicht im BVB-Kader.

Meldungen im Überblick

Fußball, Nationalmannschaft: Ex-Weltmeister Mesut Özil hat sich bei seinem ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Jérôme Boateng für dessen Unterstützung nach seinem Rücktritt aus dem DFB-Team bedankt. "Danke Bro für deine Worte. Du warst beim DFB immer ein Mitspieler, der auch in schwierigen Momenten da war", schrieb Özil am Freitag bei Instagram.

Der 29-jährige Özil vom englischen Premier-League-Club FC Arsenal war nach dem WM-Aus in Russland aus der deutschen Auswahl zurückgetreten und fühlte sich vom Deutschen Fußball-Bund in der Affäre um seine Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan alleingelassen. DFB-Chef Reinhard Grindel räumte später Fehler im Umgang mit dem Mittelfeldspieler ein, viele Mitspieler äußerten sich nicht zu den Vorgängen. Boateng hatte am Mittwoch in der Süddeutschen Zeitung das Schweigen vieler Nationalmannschaftskollegen zum Rücktritt Özils kritisiert. "Wo waren die Mitspieler, die sich bei Mesut bedankt haben? Anscheinend haben viele sich nicht zu äußern getraut, weil sie gedacht haben, dass das bei den deutschen Fans nicht so gut ankommt", sagte Boateng.

Fußball, Spanien: Europas Fußballer des Jahres Luka Modric hat sich wegen Steuerhinterziehung in zwei Fällen für schuldig erklärt und eine achtmonatige Haftstrafe akzeptiert. Wie die spanische Tageszeitung El Mundo berichtete, soll der kroatische Vizeweltmeister bei der Vermarktung seiner Bildrechte insgesamt rund 870.000 Euro am spanischen Fiskus vorbeigeschleust haben.Der Mittelfeldspieler von Real Madrid soll sich mit der Staatsanwaltschaft auf eine Nachzahlung von rund 348.000 Euro geeinigt haben, die Haftstrafe müsse Modric nach einer weiteren Zahlung von 60.000 Euro nicht antreten. Modric habe Steuern über eine Gesellschaft in Luxemburg hinterzogen, die von seiner Frau Vanja Bosnic geleitet und nach seinem Sohn Ivano benannt wurde.

Modric ist nicht der einzige Real-Spieler, der wegen mangelnder Steuermoral in die Bredouille geraten ist. Erst Anfang September war sein Teamkollege Marcelo ebenfalls wegen Steuerhinterziehung bei der Vermarktung seiner Bildrechte zu rund 750.000 Euro Geldstrafe sowie vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Auch Cristiano Ronaldo, mittlerweile bei Juventus Turin, stand bereits vor Gericht.

Fußball, Bundesliga: Mario Götze steht nicht im Kader von Borussia Dortmund für das Spiel am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr). Der Offensivspieler gehörte nach dpa-Informationen am Freitag nicht zu den Spielern, die am Flughafen Dortmund den Flieger nach Mannheim bestiegen. Die Bild und die Ruhr Nachrichten hatte zuerst berichtet. Ob eine Verletzung oder sportliche Gründe für seine Nichtnominierung verantwortlich waren, war am Freitag nicht bekannt. Der Verein äußerte sich nicht zu der Kaderzusammenstellung.

Götze hat unter dem neuen BVB-Trainer Lucien Favre bisher einen schweren Stand. In der Bundesliga kam der Finaltorschütze bei der WM 2014 in drei Spielen nicht zum Einsatz, im DFB-Pokal war er bei Zweitligist Greuther Fürth rund eine Stunde auf dem Feld. In der Champions League am Dienstag spielte Götze beim FC Brügge (1:0) 62 Minuten ohne Akzente setzen zu können. Ebenfalls nicht mit nach Mannheim flogen Julian Weigl und BVB-Neuzugang Paco Alcacer.