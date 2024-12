Ein Funktionär, der Spielerinnen der österreichischen Bundesliga-Spielergemeinschaft Ladies FC Lustenau/FC Dornbirn mit einer Schusswaffe bedroht haben soll, hat seine Funktionen niedergelegt. Wie der Präsident des FC Dornbirn mitteilte, erfolgte dies „auf beidseitigen Wunsch“. „Die Nachricht, dass ein ehemaliger Funktionär der SPG Ladies der Traditionsvereine FC Dornbirn und FC Lustenau psychische Gewalt gegen einige Spielerinnen ausgeübt haben soll, macht uns tief betroffen“, hieß es in der Stellungnahme des Präsidenten.Der Ex-Funktionär bestreitet die Vorwürfe. Er war laut mehreren Medienberichten vor einem Spiel mit einer Waffe in die Kabine gekommen, um seinem Wunsch nach einem Sieg Nachdruck zu verleihen. Bedrohte Spielerinnen aus dem Ausland seien nach der ominösen Besprechung unverzüglich in ihre Heimatländer zurückgekehrt, hieß es. Wolfgang Ties, Assistent der SPG-Geschäftsführung, bestätigte laut der Nachrichtenagentur APA Medienberichte, wonach mittlerweile fünf Verträge mit Spielerinnen aufgelöst wurden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln in dem mutmaßlichen Fall. Die involvierten Personen seien noch nicht befragt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei im westlichen Bundesland Vorarlberg.