Nürnberg (dpa/lby) - Nürnbergs Sportvorstand Robert Palikuca hat den Ernst der Situation im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga unterstrichen. Nach dem Trainingsauftakt bei den Franken sagte er dem "Kicker" am Montag: "Uns allen ist sehr bewusst, wie gefährlich die Lage ist - und dass es sehr, sehr harter Arbeit bedarf, um da unten rauszukommen." Die Nürnberger sind Tabellendrittletzter und rangieren damit auf dem Relegationsplatz. "Noch einmal: Wir sehen die Gefahr und reden uns die Welt garantiert nicht schön", sagte Palikuca.

Dennoch ist der Manager vom Klassenverbleib des als Aufstiegsanwärter in die Saison gestarteten Traditionsvereins überzeugt. Palikuca hofft, dass das Team im Winter noch weiter zusammenwächst und sich Automatismen noch besser einspielen. Am Wochenende lieh der FCN den Abwehrspieler Philip Heise von Norwich City aus der Premier League als Soforthilfe aus. Auf die Frage, wo in der Tabelle der Club die Saison beendet, antwortete Palikuca: "Auf einem Mittelfeldrang."