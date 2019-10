Nürnberg (dpa/lno) - Der 1. FC Nürnberg kann im Heimspiel gegen den FC St. Pauli wieder auf Enrico Valentini zurückgreifen. Der 30 Jahre alte Flügelspieler hat seinen Muskelfaserriss in den Adduktoren auskuriert und könnte am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) nach drei Spielen Zwangspause ein Comeback geben. Das kündigte Trainer Damir Canadi vor dem 9. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga an.

Die Franken wollen nach dem 4:0 am Montag in Hannover mit einem weiteren Erfolg in die Länderspielpause gehen. "Dass so ein Sieg die Stimmung etwas verändert, das ist auch klar", sagte der Coach. "Am Ende heißt es aber, die Leistung jetzt zu bestätigen." Mit einem Sieg und entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz könnte der "Club" in der Tabelle zu Bielefeld auf dem Aufstiegs-Relegationsrang aufschließen.