Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg hat vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel wieder mehr personelle Alternativen. Robin Hack, Oliver Sorg und Asger Sörensen kehrten am Freitag ins Training zurück. "Die drei Jungs, die heute zurückgekommen sind, sind natürlich alle eine Option für die Startelf", sagte Trainer Jens Keller. Georg Margreitter ist schon seit einigen Tagen wieder dabei, ist aber vermutlich noch kein Thema für einen Einsatz.

In den drei Spielen unter Keller verloren die Franken zweimal, dazu gab es ein Unentschieden als magere Ausbeute. "In Stuttgart haben die Fans gesungen, wir wollen euch kämpfen sehen. Das hat die Mannschaft gemacht", sagte Keller mit Blick auf das 1:3 beim Aufstiegskandidaten. Davon ist der FCN als Tabellen-16. vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen die Mannschaft aus Schleswig-Holstein weit entfernt.

"Wir brauchen eine hohe Aggressivität und Laufbereitschaft. Das Wichtigste sind aber die Ergebnisse", appellierte Keller und hofft auf einen Dreier nach neun sieglosen Pflichtspielen. "Der Zusammenhalt innerhalb des Teams ist richtig gut. Natürlich muss man sich auch mal die Meinung sagen. Aber ich kann definitiv sagen, dass der Teamgeist passt."