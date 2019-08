Nürnberg (dpa/lno) - Nach dem erfolgreichen Start in die Saison muss sich der 1. FC Nürnberg nach Ansicht von Trainer Damir Canadi im Spitzenspiel gegen den Hamburger SV steigern. "Da ist schon noch Luft nach oben", sagte der Coach des fränkischen Fußball-Zweitligisten am Freitag. Der Absteiger gastiert zum Abschluss des 2. Spieltages am Montag (20.30 Uhr) in der Hansestadt. Nach dem 1:0 zum Auftakt in Dresden wollen sich die Nürnberger weiter schadlos halten.