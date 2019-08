Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg tritt im Erstrundenspiel des DFB-Pokals in Ingolstadt ohne Stammtorhüter Christian Mathenia an. Der Keeper bleibe in Nürnberg, weil seine hochschwangere Freundin schon seit Tagen ein Kind erwarte, berichtete Trainer Damir Canadi einen Tag vor dem Spiel am Freitag (20.45 Uhr/Sky). Als Ersatz kommt Neuzugang Andreas Lukse in dem Absteigerduell zu seinem ersten Pflichtspiel für den FCN. Während der FCN im Frühjahr in die 2. Fußball-Bundesliga fiel, musste der FCI gar in die 3. Liga.