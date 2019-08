Ingolstadt (dpa/lby) - In der ersten Runde des DFB-Pokals kommt es heute (20.45 Uhr/Sky)zum bayerischen Freistaat-Duell zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Nürnberg. Die Gäste aus Nürnberg wollen die 0:4-Niederlage in der 2. Liga gegen den Hamburger SV wettmachen. Trainer Damir Canadi appellierte an die Ehre seiner Fußball-Profis. Auf Stammtorhüter Christian Mathenia muss der Coach verzichten, weil der 27-Jährige und seine Freundin ein Baby erwarten. Neuzugang Johannes Geis kann auf ein Debüt hoffen. Laut Canadi wird er am Freitag im Kader sein.