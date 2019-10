Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg muss nur für ein Spiel in der 2. Bundesliga auf Abwehrspieler Asger Sörensen verzichten. Der 23-Jährige wurde vom Deutschen Fußball-Bund wegen eines Platzverweises für die Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den SSV Jahn Regensburg gesperrt, wie am Montag mitgeteilt wurde. Der Däne hatte beim 3:4 am Freitag in Aue die Rote Karte gesehen, weil er den Ball auf der Torlinie mit der Hand abgewehrt hatte. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.