Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg muss im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Freitag (18.30 Uhr) auf Neuzugang Iuri Medeiros verzichten. Der Offensivspieler zog sich am Sonntag beim 1:0 gegen den VfL Osnabrück einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zu. Dies teilte der fränkische Fußball-Zweitligist am Montag mit. Der 25-jährige Portugiese, der im Heimspiel in der 71. Minute für Hanno Behrens ausgewechselt wurde, muss damit vorerst aussetzen.