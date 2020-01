Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg hat pünktlich zum Winter-Trainingsstart den ersten Neuzugang für die verbleibende Saison der 2. Fußball-Bundesliga präsentiert. Die Franken leihen Außenverteidiger Philip Heise (28) aus England aus. Der gebürtige Düsseldorfer kommt vom Premier-League-Schlusslicht Norwich City und soll im Abstiegskampf helfen. "Philip ist ein erfahrener Spieler, der unserer Abwehr Stabilität verleihen und uns im Spielaufbau flexibler machen wird", sagte Sportvorstand Robert Palikuca am Samstag.

Während für das Team von Coach Jens Keller kurz nach der Bekanntgabe des Transfers der Trainingsauftakt anstand, soll Heise am Sonntag erstmals mit seiner neuen Mannschaft auf dem Platz stehen.

Der Verteidiger wurde in Leverkusen, Düsseldorf und Mönchengladbach ausgebildet und machte insgesamt 89 Zweitliga-Partien für Heidenheim, Stuttgart und Dresden. Der VfB Stuttgart setzte ihn auch fünfmal in der Bundesliga ein. Im Januar 2019 ging er von Dresden zu Norwich, wurde dann aber weder in der Aufstiegs-Rückrunde der 2. Liga noch in dieser Saison in der Premier League im A-Kader berücksichtigt.