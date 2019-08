Nürnberg (dpa/lsw) - Der 1. FC Nürnberg will den Ausfall von Neuzugang Iuri Medeiros durch Hanno Behrens in der Startformation gegen Heidenheim kompensieren. "Wir haben mit Hanno Behrens jemand, der die Position genauso erfüllen kann. Er ist unser Kapitän und von daher wird es auch keine Überraschung da geben", sagte Trainer Damir Canadi am Donnerstag in Nürnberg. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) erwartet der "Club" den 1. FC Heidenheim zum zweiten Heimspiel in Folge.