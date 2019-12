Nordhausen (dpa) - Nach dem Abgang von Heiko Scholz zu Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden übernehmen der Sportliche Leiter Tino Berbig und Co-Trainer Matthias Peßolat vorerst in Personalunion das Traineramt beim FSV Wacker Nordhausen. Das teilte der Regionalligist auf seiner Homepage mit. Das Duo war bereits nach der Beurlaubung von Volkan Uluc im Herbst 2018 als Trainerteam tätig.

"Mit Tino Berbig und Matthias Peßolat haben wir zwei Trainer an der Spitze des Teams, die vorerst für die sportlichen Aufgaben verantwortlich sind. Schon im vergangenen Jahr haben sie bewiesen, dass sie dieser Aufgabe definitiv gewachsen sind", sagte Nordhausens Vizepräsident Hans-Joachim Junker.

Scholz, der am Dienstag als Interimstrainer in Dresden vorgestellt wurde, hatte wohl auch aufgrund der ungewissen Zukunft des FSV Wacker seine Konsequenzen gezogen. Der Verein befindet sich in finanziellen Schwierigkeiten. Laut einem Bericht der "Thüringer Allgemeinen" (Mittwoch-Ausgabe) konnten zwei ausstehende Monatsgehälter nicht gezahlt werden. Außerdem soll der Verein Außenstände beim Finanzamt, der Krankenkasse und der Berufsgenossenschaft haben.

Wacker-Präsident Nico Kleofas hatte die wirtschaftlichen Probleme in einer Vereinsmitteilung am vergangenen Wochenende bereits eingestanden und angekündigt, "diese Situation zu entschärfen".