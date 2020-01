Nordhausen (dpa) – Der insolvente FSV Wacker Nordhausen wird die Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost trotz großer Schwierigkeiten zu Ende spielen. "Wir haben unterm Dach des Vereins ein Finanzierungsmodell gefunden, mit dem wir die Regionalliga- und Oberliga-Saison zu Ende spielen können", sagte Vizepräsident Hans-Joachim Junker der "Thüringer Allgemeinen" (Donnerstag).

Am Mittwochabend hatten zehn verbliebene Spieler aus dem Profi-Team gemeinsam mit der Oberliga-Mannschaft den Trainingsauftakt absolviert. "Es ist gut, dass es jetzt los geht. Denn wir spielen nun um nichts anderes als den Klassenerhalt", sagte Trainer und Sportchef Tino Berbig. Nach der Insolvenz Anfang Dezember waren Wacker neun Punkte abgezogen worden. Der Club startet mit einem Nachholspiel gegen Babelsberg am 25. Januar in die Rückrunde.