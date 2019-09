Niclas Füllkrug in Augsburg am Knie operiert

Bremen (dpa) - Werder Bremens Stürmer Niclas Füllkrug ist in Augsburg am vorderen Kreuzband und Außenmeniskus des linken Knies operiert worden.

Der Eingriff bei einem Kniespezialisten verlief nach Club-Angaben erfolgreich. Füllkrug wird noch einige Tage in der Klinik bleiben und gegen Ende der Woche nach Bremen zurückkehren. Der Angreifer hatte sich die schwere Verletzung am 20. September im Training zugezogen und wird den Bremern mindestens ein halbes Jahr nicht zur Verfügung stehen. Schon in der Vergangenheit hatte Füllkrug wegen Knieproblemen mehrmals für längere Zeit pausieren müssen.