Der FC Bayern will offenbar Nick Woltemade noch in diesem Sommer nach München holen. Das geht aus einem Bericht des TV-Senders Sky vom Donnerstagabend hervor, der sich mit SZ-Informationen deckt. Demnach ist sich der Torjäger mit dem deutschen Fußballmeister bereits einig, in München winkt ihm ein Vertrag bis 2030. Nun wollen die Bayern mit dem VfB Stuttgart über einen Wechsel verhandeln. Woltemade soll dem VfB seine Entscheidung bereits mitgeteilt haben.