Ein neues Bündnis prominenter deutscher Fußballerinnen und Fußballer will gewährleisten, dass die Spieler bei künftigen Entscheidungen von Verbänden und Klubs stärker einbezogen werden. Der Interessenvertretung gehören Mats Hummels (Dortmund), Sven Bender (Leverkusen), Neven Subotic (Union Berlin) und Nationalspielerin Alexandra Popp (VfL Wolfsburg) an. Hummels sagte dem kicker: "Wir wurden zuletzt oft übergangen. Umso nötiger ist es, dass wir künftig unsere Stimme aktiv einbringen." Das neue Netzwerk will in Kürze an die Öffentlichkeit gehen.

Auslöser für die Gründung war auch der Umgang mit der Corona-Krise. Augsburgs Torwart Andreas Luthe erklärte: "Es gibt drei Player in der Bundesliga: die DFL, die Vereine und die Spieler. Die Maßnahmen werden aber nur von zwei Playern beschlossen. Wir als Spieler sind ganz, ganz hinten in der Kette." Sören Gonther von Erzgebirge Aue sagte: "Wenn man über ein Hygiene-Konzept redet, müssen Spieler befragt werden. Das darf nicht über unsere Köpfe hinweg entschieden werden." Die DFL steht mit dem Bündnis bereits in Kontakt. Die Spielergewerkschaft VDV teilte mit, die Initiative sei "sehr zu begrüßen".