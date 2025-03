Zeitspiel von Torhütern wird künftig mit einem Eckball geahndet. Gut so. Der Gedanke, nicht die Regel, sondern die Strafe zu verändern, ist ein vielversprechender. Warum also nicht auch beim Dauerbrenner Handelfmeter?

Der Fußball wollte schon oft seinen Torhütern das Trödeln austreiben. Es gab zum Beispiel mal eine Vier-Schritte-Regel, wonach sich der Keeper mit dem Ball in der Hand nur exakt so weit straffrei fortbewegen durfte. Weil man aber schnell merkte, dass Torhüter dann einfach stehen bleiben können, um Zeit zu schinden, ersetzte man die Vier-Schritte-Regel um die Jahrtausendwende durch die Sechs-Sekunden-Regel. So lang dürfen Schlussmänner seitdem den Ball am Stück festhalten. Offiziell zumindest.