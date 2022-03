Meldungen im Überblick

Fußball, 3. Liga: Der 1. FC Kaiserslautern erhält frisches Geld durch den Einstieg eines weiteren Investors. Die US-Anleger um die Pacific Media Group (PMG) beteiligen sich mit einem Anteil von knapp zehn Prozent an der GmbH & Co. KGaA des viermaligen Meisters, der als derzeitiger Tabellenzweiter den Aufstieg in die 2. Liga anstrebt. Die Beteiligung entspricht drei Millionen Euro. Für PMG ist es das erste Engagement im deutschen Fußball. In anderen Teilen Europas ist die Gruppe allerdings bereits vertreten. Die Investoren sind unter anderem bei Barnsley FC (England), AS Nancy (Frankreich), KV Oostende (Belgien) und Esbjerg FB (Dänemark) finanziell engagiert. Bisher wird der FCK vor allem durch die Saar-Pfalz-Invest GmbH (SPI) von fünf regionalen saarländisch-pfälzischen Unternehmern finanziell getragen. Die SPI hat nach dem Insolvenzverfahren der FCK-Kapitalgesellschaft Ende 2020 für elf Millionen Euro 33 Prozent des Kapitals erworben.

Basketball, NBA: Im engen Rennen um die besten Playoff-Plätze sind die Boston Celtics wegen nur einer Niederlage von Rang eins auf Rang vier der Eastern Conference gerutscht. Trotz einer guten Leistung von Basketball-Nationalspieler Daniel Theis mit 13 Punkten und zehn Vorlagen riss die Serie von zuletzt sechs Siegen gegen die Toronto Raptors. Beim 112:115 nach Verlängerung musste der Rekordmeister der NBA allerdings neben den angeschlagenen Jaylen Brown und Jason Tatum auch auf Robert Williams III verzichten. Wegen der Knieverletzung des Centers spielte Theis von Beginn an und machte seine Sache gut. Die Raptors stehen in der Tabelle auf Rang sechs.

Erster der Eastern Conference sind nun wieder die Miami Heat. Nach zuletzt vier Niederlagen holte die Mannschaft im Heimspiel gegen die Sacramento Kings ein 123:100. Die Chicago Bulls sind nach dem 104:109 gegen die New York Knicks noch immer Fünfter, nun aber gleichauf mit den Raptors. In der Western Conference erhöhten unterdessen die San Antonio Spurs den Druck auf die Los Angeles Lakers. Die Spurs gewannen 123:120 bei den Houston Rockets, die wegen Schulterbeschwerden auf Dennis Schröder verzichteten, und rückten als Elfter der Tabelle näher an die Lakers auf Rang zehn. Sollten das Team um LeBron James noch auf den elften Platz abrutschen, verpasst es die Playoffs. Der Star ist wegen seiner Schmerzen am Sprunggelenk fraglich für das Spiel bei den Dallas Mavericks am Dienstagabend (Ortszeit).

Segeln, Americas Cup: Der Segel-Klassiker America's Cup nimmt zum dritten Mal nach 2007 und 2010 Kurs auf Spanien. Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau bestätigte in einer Videobotschaft auf ihrer Facebook-Seite, dass die Olympia-Metropole von 1992 Gastgeberin der 37. Auflage im Kampf um die älteste Trophäe der internationalen Sportwelt sein wird. "Achtung, wir haben großartige Neuigkeiten für den Sport und die Wirtschaft der Stadt: Barcelona wird 2024 Gastgeber des America's Cup im Segeln sein", hieß es im Profil der Politikerin.

Während sich die neuseeländischen Cup-Verteidiger und Rechteinhaber noch in Schweigen hüllen und ihre Bekanntgabe für den 30. März angekündigt haben, feiern Spaniens Politiker schon den Coup, über den zunächst die katalanische Nachrichtenagentur ACN berichtet hatte. Versuche der Einigung zwischen dem Team New Zealand und den Regierungen von Neuseeland und Auckland im Ringen um die Finanzierung einer Titelverteidigung im Heimatrevier waren in der Vergangenheit immer wieder gescheitert. Zuletzt waren neben Barcelona noch das spanische Malaga, Cork in Irland und Dschidda in Saudi-Arabien im Rennen um die Austragungsrechte.

Fußball, Corona: Der VfL Wolfsburg muss in der Vorbereitung auf das richtungweisende Auswärtsspiel beim FC Augsburg ohne seinen Trainer auskommen: Florian Kohfeldt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fehlt in den kommenden Tagen. Ein am Montagmittag durchgeführter PCR-Test brachte die Bestätigung, wie die Wölfe mitteilten. Der 39-Jährige hatte demnach zuvor keinerlei Kontakt zum Trainerstab oder zur Mannschaft.

Das Training übernimmt bis auf weiteres Co-Trainer Vincent Heilmann. Michael Frontzeck, der seit Saisonbeginn zum Trainerstab des VfL Wolfsburg gehört, steht dem noch immer nicht gesicherten Team bis zum Ende der Saison aufgrund eines operativen Eingriffs im Gesicht nicht zur Verfügung. Wolfsburg geht als Tabellen-13. mit fünf Punkten Vorsprung auf den FCA in die Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Bei einer Niederlage drohen die Niedersachsen noch einmal in den Kampf gegen den Abstieg verwickelt zu werden. Ob Kohfeldt bei dem Duell auf der Bank sitzen kann, ist noch nicht bekannt.