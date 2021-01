Von Johannes Schnitzler, Pipinsried

"Wir werden den Kader bald wieder vervollständigen", hatte Tarik Sarisakal angekündigt. Und der Sportliche Leiter des Fußball-Fünftligisten FC Pipinsried hat Wort gehalten. Am Mittwoch meldete der Tabellenführer der Bayernliga Süd die Verpflichtung von Torhüter Alexander Eiban. Der 26-Jährige bringt die Erfahrung aus 162 Spielen in der Regionalliga Süd für den SV Wacker Burghausen und den FC Schweinfurt 05 mit ins Dachauer Hinterland. Für Burghausen kam Eiban auch schon in der 3. Liga zum Einsatz. Der Schlussmann habe "die nötige Erfahrung, die unserer Mannschaft Stabilität vermitteln wird", glaubt Sarisakal. "In der Winterperiode einen so hochwertigen Torwart zu verpflichten, ist ein Glücksfall für den Verein." Für Eiban offenbar auch. Nach seinem letzten Engagement bei den Sportfreunden Lotte (Regionalliga West) war der Keeper seit dem Sommer ohne Verein. Die Entscheidung für Pipinsried sei ihm leicht gefallen, sagt der gebürtige Gräfelfinger, der in der Jugend für den ESV Laim, den TSV 1860 München und die SpVgg Unterhaching im Tor stand: "Es spielen ehemalige Kollegen in der Mannschaft, zu einigen pflege ich ein freundschaftliches Verhältnis. Die Qualität der Mannschaft ist hoch." Eibans Verpflichtung war nötig geworden, weil der im Sommer als Nummer eins gekommene Tim Oberwahrenbrock vor Weihnachten "aus privaten Gründen" um die Auflösung seines Vertrags gebeten hatte. Der 30-Jährige ist in die Oberliga Westfalen zur Hammer SpVgg gewechselt.