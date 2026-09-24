32 Minuten waren gespielt in der Johan-Cruyff-Arena zu Amsterdam, da stieg eine derart überwältigende Melange aus Jubel und Zorn bis unter das Stadiondach, dass diese Partie an die großen emotionalen Klassiker erinnerte, die Deutschland und die Niederlande im Fußball bereits bestritten haben. Der Ball lag im Tor von Bart Verbruggen. Deutschland führte 1:0. An der Seitenlinie jubelte der Trainer Jürgen Klopp und im Strafraum feierten der Torschütze Felix Nmecha und der Vorlagengeber Karim Adeyemi. Aber die Niederländer protestierten, dampften und polterten, von den Rängen flogen Becher, weil die Leute dort fanden, dass ihnen die Gäste aus Duitsland eine grobe Unsportlichkeit eingeschenkt hatten. Ja, auf dem Bolzplatz würde man sagen: ein raffiniertes Schweinetor. Frei übersetzt: ein varkensdoelpunt.